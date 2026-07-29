حلّ المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، المدير الفني الجديد لمنتخب البرتغال، ضيفًا على ناديه السابق النصر خلال معسكره الإعدادي المقام في العاصمة البرتغالية لشبونة، في زيارة حملت أجواءً ودية واستحضرت ذكريات المرحلة التي قاد خلالها الفريق فنيًا.



ونشر حساب نادي النصر عبر منصة «إكس» صورًا من زيارة جيسوس، مرفقًا إياها بتعليق جاء فيه: «ضيـفٌ عزيز زارنا اليوم.. يُحب النصراويين ويحبّونه»، في رسالة عكست المكانة التي لا يزال يحظى بها المدرب البرتغالي لدى النادي وجماهيره.



وأضاف النادي: «المهمةُ سُلّمت لقيادة النصر.. من جيسوس إلى آنجي»، في إشارة إلى انتقال القيادة الفنية للفريق من المدرب البرتغالي إلى الأسترالي أنجي بوستيكوغلو، الذي يتولى مهمة قيادة «العالمي» خلال المرحلة القادمة.



وشهدت الزيارة لقاءً جمع جيسوس بالمدرب بوستيكوغلو، إلى جانب اجتماعه بعدد من لاعبي النصر الذين سبق أن أشرف على تدريبهم خلال الموسم الماضي، وسط أجواء اتسمت بالترحاب وتبادل الأحاديث والذكريات.



وكان جيسوس قد تولى تدريب النصر مطلع الموسم الماضي بعقد يمتد لموسم واحد، ونجح خلال فترته في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، بعدما قاد «العالمي» لتحقيق لقب الدوري السعودي للمرة الأولى منذ موسم 2018-2019.



وتأتي زيارة جيسوس في وقت يواصل فيه النصر تحضيراته للموسم الجديد في البرتغال، تحت قيادة بوستيكوغلو، وسط تطلعات لبدء مرحلة فنية جديدة والبناء على النجاحات التي حققها الفريق في الموسم الماضي.