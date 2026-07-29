وجّه قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي رسالة ترحيب إلى مدربه الجديد زين الدين زيدان، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان تعيين الأخير مديراً فنياً لـ«الديوك» بعقد يمتد لأربع سنوات، في وقت أثارت فيه تصريحات زيدان بشأن شارة قيادة المنتخب اهتماماً واسعاً.



وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن تولي زيدان، أحد أبرز أساطير الكرة الفرنسية، مهمة تدريب المنتخب الوطني المتوج بلقب كأس العالم مرتين، خلفاً لديديه ديشان، زميله السابق، على أن يقود الفريق حتى نهائيات كأس العالم 2030.



وتحدّث زيدان عن ملف شارة القيادة خلال تصريحاته الأولى، مؤكداً أن هناك فرصة لمناقشة الأمر مع مبابي وبقية اللاعبين خلال شهر سبتمبر القادم، من أجل اتخاذ القرار المناسب بشأن قيادة المنتخب في المرحلة القادمة.



ومن جانبه، عبّر مبابي عن ترحيبه بالمدرب الجديد عبر حسابه الرسمي على منصة «إنستغرام»، إذ نشر صورة لزيدان وعلّق عليها قائلاً: «مرحباً بك في منزلك».



ويأتي ذلك بعد أن قدّم مبابي مستوى مميزاً خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم، بعدما توّج بجائزة هداف البطولة إثر تسجيله 10 أهداف، كما أصبح الهداف التاريخي للمونديال برصيد 22 هدفاً، متجاوزاً الرقم المسجل باسم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بفارق هدف واحد.