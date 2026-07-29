وافقت إدارة شركة النادي الأهلي على استقالة رئيس مجلس إدارة النادي خالد الغامدي، معربة عن شكرها وتقديرها لما قدمه خلال فترة رئاسته، ومتمنية له التوفيق في مسيرته القادمة.



ويأتي قبول الاستقالة بعد فترة رئاسة امتدت من موسم 2023–2024 حتى موسم 2025–2026، شهد خلالها النادي تحقيق إنجازات بارزة، أبرزها تتويج الفريق الأول لكرة القدم بلقبين آسيويين في موسمي 2024–2025 و2025–2026، إضافة إلى الفوز بلقب كأس السوبر السعودي 2025.



وأكدت إدارة شركة النادي الأهلي أن ما تحقق خلال المرحلة الماضية يمثل امتداداً لعمل مؤسسي متكامل، مثمنة الجهود التي بذلها خالد الغامدي طوال فترة رئاسته، ودوره في تحقيق العديد من المكتسبات التي ستظل جزءاً من مسيرة النادي، مع تمنياتها له بدوام التوفيق في خطواته القادمة.