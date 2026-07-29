أعلن نادي الاتحاد نجاح العملية الجراحية التي أجراها اللاعب حامد الغامدي نجم الفريق الأول لكرة القدم في أحد مستشفيات العاصمة القطرية الدوحة.



وأكد النادي أن اللاعب أجرى عملية الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى وتمت بنجاح، وسيبدأ اللاعب برنامجه التأهيلي بالمرحلة الأولى في المستشفى الذي أجرى فيه العملية تحت إشراف الفريق الطبي المشرف على العملية وبالتنسيق مع الجهاز الطبي في النادي.



وكان اللاعب قد تعرض للإصابة في لقاء الاتحاد الودي أمام فريق اورلاندو الجنوب أفريقي في مدينة ماربيا الإسبانية وأظهرت الفحوصات الطبية تعرضه لقطع في الرباط الصليبي الأمامي.