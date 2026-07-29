يستعد الفنان المصري أحمد مكي للعودة إلى شاشة السينما بعد غياب دام 13 عامًا عن البطولة المطلقة، من خلال فيلم «فرصة سعيدة»، الذي تعاقد على بطولته أخيراً، ويجمعه بالفنان ماجد الكدواني، فيما يتولى إخراجه أحمد الجندي، وينتجه تامر مرسي.

سمير أبو النيل

وتعد هذه العودة الأولى لأحمد مكي إلى البطولة السينمائية منذ تقديمه فيلم «سمير أبو النيل» عام 2013، والذي دارت أحداثه في إطار كوميدي حول شاب يعيش العديد من المفارقات والمواقف الساخرة، وشارك في بطولته نيكول سابا، ومحمد لطفي، حسن الإمام، دينا الشربيني، وغيرهم ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج عمرو عرفة.

ضيف شرف

ورغم ابتعاده عن بطولة الأفلام طوال السنوات الماضية، لم يغب أحمد مكي تمامًا عن شاشة السينما، إذ ظهر مؤخرًا كضيف شرف في فيلم «الشاطر»، في مشاركة خاصة حظيت بتفاعل من الجمهور.

وخلال فترة ابتعاده عن السينما، ركز أحمد مكي على الدراما التلفزيونية، وحقق نجاحًا كبيرًا من خلال سلسلة «الكبير أوي»، إلى جانب تقديمه مسلسل الاختيار 2 عام 2021 والغاوي في 2025.