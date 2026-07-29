أعلنت مجموعة stc عن نتائجها المالية الأولية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2026م.

•ارتفعت الإيرادات خلال فترة الستة أشهر من عام 2026م لتصل إلى 40,110 مليون، وبنسبة 3.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

•ارتفع إجمالي الربح خلال فترة الستة أشهر من عام 2026م ليصل إلى 19,637 مليون، وبنسبة 5.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

•ارتفع الربح التشغيلي خلال فترة الستة أشهر من عام 2026م ليصل إلى 7,771 مليون، وبنسبة 7.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

•ارتفع الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب (EBITDA) خلال فترة الستة أشهر من عام 2026م ليصل إلى 12,968 مليون، وبنسبة 5.5% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

•ارتفع صافي الربح خلال فترة الستة أشهر من عام 2026م بنسبة 6.3% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق وذلك بعد استبعاد البنود غير المتكررة.

•توزيع 0.55 للسهم الواحد عن الربع الثاني لعام 2026م، وذلك وفقًا لسياسة توزيع الأرباح المعتمدة من الجمعية العامة، ليبلغ إجمالي العائد الموزع على المساهمين 2.7 مليار.

وتعليقًا على نتائج المجموعة للنصف الأول من عام 2026، أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc المهندس عليان بن محمد الوتيد أن النتائج المالية أظهرت أداءً مالياً وتشغيلياً قوياً وتقدماً متواصلاً في تنفيذ الأولويات الإستراتيجية. ويعكس هذا التقدم المستمر قوة نموذج أعمال المجموعة، ومرونة أعمالها، ومتانة مركزها المالي، بما يمكّنها من تنفيذ إستراتيجيتها طويلة الأجل بنجاح وتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين.

وأضاف أن المجموعة سجّلت أداءً مالياً متصاعداً خلال النصف الأول من العام 2026 بارتفاع صافي الربح بنسبة 6.3% بعد استبعاد البنود غير المتكررة للفترة الحالية والمماثلة من العام السابق، مُشيراً إلى أن النتائج المالية قد شهدت نموًا في الإيرادات بنسبة 3.8%، ما أسهم في نمو الربح قبل الاستهلاك والإطفاء والفوائد والزكاة والضرائب بنسبة 5.5%، في حين تجاوز صافي ربح المجموعة خلال الربع الثاني توقعات المحللين بنسبة 4%.

كما عرّج الوتيد على نمو قاعدة العملاء وتوسّع الشبكة واستمرار الكفاءة التشغيلية، إذ بلغ عدد عملاء الهاتف المحمول لدىstc في المملكة 30.3 مليون عميل، بارتفاع نسبته 4.8% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما ارتفع عدد عملاء الهاتف الثابت بنسبة 3.0 % ليصل إلى 6.1 مليون عميل. لافتاً إلى أنه قد ارتفع عدد أبراج الجيل الخامس (5G) إلى 12.12 ألف برج، بينما زاد عدد المنازل المتصلة بشبكة الألياف الضوئية بنسبة 5.2% ليصل إلى 3.87 مليون منزل مقارنةً بالفترة نفسها من العام السابق. وتعكس هذه المؤشرات الطلب المتزايد على خدمات المجموعة واستمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية التي تدعم النمو المستقبلي.

وخلال موسم الحج، واصلت مجموعة stc دورها كمُمكّن رقمي لخدمة ضيوف الرحمن عبر منظومة متكاملة من خدمات الاتصال والحلول الرقمية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما أسهم في استيعاب الارتفاع القياسي لحركة البيانات مع ضمان أعلى مستويات جاهزية الشبكة واستمرارية الخدمات الرقمية في المشاعر المقدسة.

وعلى صعيد الشراكات الإستراتيجية، وقّعت مجموعة stc اتفاقية مع مجموعة روشن لتطوير بنية تحتية محايدة لشبكة الألياف الضوئية للمراحل القادمة من مجتمع سدرة بمدينة الرياض، في خطوة تعكس دور المجموعة في دعم المشاريع السكنية الكبرى في المملكة. ومن خلال الاتفاقية، تتولى المجموعة بناء وتنفيذ شبكة ألياف تتيح لجميع مقدمي خدمات الاتصالات تقديم خدمات موثوقة عبر بنية تحتية مشتركة، بما يعزز الكفاءة التشغيلية.

كما مضت المجموعة في تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع HUMAIN لتأسيس مشروع مشترك من خلال شركةcenter3 «إحدى الشركات التابعة للمجموعة»، ويعكس تمديد مذكرة التفاهم حجم المشروع وأهميته الإستراتيجية، كما يتيح للطرفين استكمال المتطلبات التنظيمية والتشغيلية ذات الصلة، بهدف استكمال المفاوضات المتبقية لإتمام اتفاقية المشروع المشترك. كما حققت المجموعة تقدماً ملحوظاً إثر شراكتها الإستراتيجية مع شركة (AST SpaceMobil) AST & SCIENCE, LLC، وذلك بهدف تقديم خدمات الاتصالات عبر الأقمار الصناعية باستخدام تقنية الاتصال المباشر بالأجهزة الذكية.

وفي ذات الصدد، واصلت مجموعة stc بنجاح تنفيذ إستراتيجيتها المتعلقة بـSTC Bank، وهو ما انعكس في النمو المتواصل لأعمال البنك، من خلال التوسّع في قاعدة العملاء وارتفاع محفظة الودائع والاستثمارات، مما أسهم في نمو الإيرادات وتعزيز الربحية، حيث يقدم البنك خدمات مصرفية رقمية متكاملة وتجربة عملاء متميزة.

كما واصلت مجموعة stc التركيز على تنفيذ الإستراتيجية الرقمية وتوسيع نطاقها بما يعزز خلق القيمة على مستوى المجموعة، وهو ما انعكس في تحقيق العديد من الإنجازات عبر مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية. ومن أبرز هذه الإنجازات إطلاق سحابة stc المدعومة بـOracle Alloy، كأول حل سحابي سيادي في المملكة، وذلك في خطوة تهدف إلى تسريع وتيرة التحول الرقمي وتعزيز سيادة البيانات. كما تجمع المنصة بين أحدث التقنيات العالمية، والتشغيل والحوكمة المحلية بالكامل، مع ضمان الامتثال بالأنظمة المعمول بها في المملكة. ويعكس هذا الإطلاق التزام stc بتقديم حلول رقمية متقدمة وقيادة التحول الرقمي الوطني في المملكة.

هذا وقد عزّزت مجموعة stc أثرها المستدام من خلال إصدار تقريرها السنوي السابع للاستدامة لعام 2025، والذي يعكس التزام المجموعة وتقدمها في مجالات العمل البيئي، وتنمية الكوادر البشرية، والحوكمة، وممارسات الأعمال المسؤولة. في حين حققت المجموعة تصنيف AA في تقييم MSCI ESG لعام 2025.

أيضاً، واصلت المجموعة دورها الوطني من خلال برنامج روافد دعم وتنمية المحتوى المحلي في المملكة، حيث حصدت المركز الأول للعام الثالث على التوالي في جائزة المحتوى المحلي للشركات الكبرى، والتي تنظمها هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، محققة نسبة محتوى محلي بلغت 50.69.%

الجدير بالذكر أن مجموعة stc حافظت على مركزها المالي القوي، وهو ما انعكس في تأكيد تصنيفاتها الائتمانية عند «+A مع نظرة مستقبلية مستقرة» من وكالتي ستاندرد آند بورز (S&P) وفيتش (Fitch)، و«Aa3 مع نظرة مستقبلية مستقرة» من وكالة موديز (Moody’s)، و«AAA مع نظرة مستقبلية مستقرة» من وكالة تصنيف (Tassnief)، وتعكس هذه التصنيفات الائتمانية ريادة المجموعة في قطاع الاتصالات ومتانة مركزها المالي.