سجل متوسط سعر صرف الريال السعودي في البنك المركزي المصري، اليوم، 13.44 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع.

وفي البنك الأهلي المصري بلغ السعر 13.44 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع. وفي بنك مصر كان السعر 13.44 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع.



وفي بنك الإسكندرية بلغ السعر 13.39 جنيه للشراء، و13.48 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي 13.46 جنيه للشراء و13.50 جنيه للبيع. وفي مصرف أبوظبي التجاري بلغ السعر 13.12 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، وفي بنك البركة كان السعر 13.42 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس بلغ السعر 13.40 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.



تعاملات أمس



في تعاملات أمس، سجل سعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري 13.42 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع، بينما كان متوسط سعر الصرف في البنك المركزي المصري 13.49 جنيه للشراء و13.53 جنيه للبيع. وفي بنك مصر بلغ السعر 13.42 جنيه للشراء و13.48 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية كان السعر 13.44 جنيه للشراء و13.51 جنيه للبيع. وفي البنك التجاري الدولي بلغ السعر 13.43 جنيه للشراء و13.47 جنيه للبيع، وفي مصرف أبوظبي التجاري كان السعر 13.14 جنيه للشراء و13.49 جنيه للبيع.