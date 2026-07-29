ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 3 دولارات للبرميل في التعاملات المبكرة، اليوم، مدفوعة بتراجع مخزونات النفط الخام الأمريكية، لتعوض بذلك جزءاً من خسائر الجلسة السابقة التي نتجت عن توقف القتال بين واشنطن وطهران.



وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 3.56 دولار بما يعادل 4.23% إلى 87.65 دولار للبرميل، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 3.3 دولار أو 4.16% إلى 81.95 دولار.



مخزونات أمريكا



وقالت مصادر في السوق، أمس، نقلاً عن بيانات معهد البترول الأمريكي: «إن مخزونات النفط الخام الأمريكية انخفضت بنحو 3.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو الماضي».



وفي الوقت نفسه، ارتفعت مخزونات البنزين 918 ألف برميل، في حين ارتفعت مخزونات نواتج التقطير 355 ألف برميل مقارنة بالأسبوع السابق، حسبما ذكرت المصادر.



ومن المقرر صدور البيانات الرسمية للمخزونات من إدارة معلومات الطاقة في وقت لاحق اليوم.