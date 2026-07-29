في كل صيف أدبي، تتجه الأنظار نحو لندن حيث تُعلن جائزة (بوكر) قائمتها الطويلة، لكن دورة 2026 جاءت بنبرة مختلفة؛ قائمة تجمع بين أسماء صنعت حضورها في تاريخ الجائزة، وأخرى تشق طريقها لأول مرة بثقة لافتة.

13 عملاً اختيرت من بين 163 رواية منشورة بالإنجليزية، في انتقاء وصفته لجنة التحكيم بأنه «احتفاء بالخيال الطموح وتحوّلات السرد المعاصر».

القائمة هذا العام تبدو كخريطة أدبية واسعة تمتد عبر سبع دول وثلاث قارات، وتضم مزيجاً من الأصوات: فائزون سابقون مثل دوغلاس ستيوارت ومارلون جيمس، وكتّاب يعودون بترشيحات جديدة مثل إليزابيث ستراوت، إلى جانب ثلاثة روائيين يدخلون المنافسة للمرة الأولى. وتتنوع الأعمال بين الخيال العلمي، والدراما العائلية، والروايات التجريبية، والقصص التي تستكشف الذاكرة والموت والتحولات الإنسانية، في مشهدٍ يعكس اتساع أفق الرواية المعاصرة.

وتترأس لجنة التحكيم هذا العام عالمة الكلاسيكيات ماري بيرد، بمشاركة الشاعر ريموند أنتروبوس، والموسيقي والكاتب جارفيز كوكر، والناقدة الأدبية ريبيكا ليو، والكاتبة باتريشيا لوكوود، في واحدة من أكثر اللجان تنوعاً من حيث الخلفيات الإبداعية. وقد وصفت بيرد الأعمال المختارة بأنها «كتب تنقل القارئ إلى أماكن جديدة، وتعيد النظر في الأماكن القديمة من زوايا غير مألوفة».

وتضم القائمة أعمالاً بارزة مثل The Shadow of the Object لكلوي أريدجيس، وSwitzy لإيما كلاين، وHelen of Nowhere لماكينا غودمان، وThe End of Everything لإم. جون هاريسون، وThe Disappearers لمارلون جيمس، وThe Things We Never Say لإليزابيث ستراوت، وغيرها من الأعمال التي تتراوح بين الروايات القصيرة المكثفة والروايات الممتدة ذات البنية المعقدة.

ومن المقرر الإعلان عن القائمة القصيرة في 22 سبتمبر، فيما يُكشف اسم الفائز في 9 نوفمبر خلال حفل يقام في لندن، حيث يحصل الفائز على 50 ألف جنيه إسترليني، بينما ينال كل من كتّاب القائمة القصيرة 2500 جنيه. ومع أن الجائزة تأسست عام 1968، فإن حضورها اليوم يبدو أكثر حيوية من أي وقت مضى، إذ تستمر في تشكيل الذائقة الأدبية العالمية وتقديم أصوات جديدة إلى المشهد الروائي الدولي.