سجلت احتياطيات الغاز في ألمانيا وهولندا انخفاضاً قياسياً، مما يعكس الضغوط المستمرة على أسواق الطاقة الأوروبية، إذ وصلت مستويات التخزين إلى أدنى معدلاتها مع اقتراب موسم التدفئة الشتوي.

هبوط الخزانات

ووفقاً لبيانات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا، بلغ حجم الغاز المخزن في ألمانيا حتى نهاية 26 يوليو الجاري نحو 10.1 مليار متر مكعب، بنسبة امتلاء 46.19%، وهي الأدنى منذ بدء الرصد. أما في هولندا، فتراجعت نسبة الامتلاء إلى 35.34% مع وجود نحو 4.5 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى منذ بدء جمع البيانات في 2011.

وفي بلجيكا، انخفضت نسبة امتلاء مخازن الغاز إلى 32.14%، بإجمالي 0.22 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى يسجل في هذا الوقت من العام منذ 2015. وعلى مستوى الاتحاد الأوروبي، بلغ متوسط امتلاء مرافق تخزين الغاز حتى 26 يوليو نحو 55.66% من إجمالي السعة التخزينية، بما يعادل 55.86 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى يسجل منذ 2021، ويقل بنحو 16 نقطة مئوية عن متوسط السنوات الخمس الماضية.

ارتفاع المنافسة



تأتي هذه التغيرات في ظل سعي الدول الأوروبية لإعادة ملء مخازنها استعداداً لفصل الشتاء، وسط استمرار عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية وارتفاع المنافسة على شحنات الغاز الطبيعي المسال. وقد دفعت هذه الظروف دول الاتحاد الأوروبي إلى تنويع مصادر وارداتها وتعزيز الاعتماد على الغاز المسال والطاقة المتجددة.

وشهدت أوروبا خلال أزمة الطاقة في 2022 و2023 ارتفاعات قياسية في أسعار الغاز والكهرباء، مما دفع الحكومات إلى إطلاق برامج دعم واسعة لتحسين كفاءة التخزين وتجنب الأزمات في مواسم الشتاء القادمة.