أشاد تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد والتخطيط، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، بجهود المملكة في دعم التنمية والتعاون مع دول الجنوب العالمي، ونقل المعرفة وبناء القدرات، خصوصاً في مجال الذكاء الاصطناعي.



وسلط التقرير الضوء على دور الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» في تعزيز التعاون الدولي، وتوظيف الذكاء الاصطناعي لخدمة التنمية المستدامة، كما استعرض مبادرات المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي (ICAIRE) في الرياض، ومبادرة Elevate التي تستهدف تدريب 25 ألف امرأة حول العالم، ووصلت حتى الآن إلى أكثر من 6 آلاف مستفيدة من أكثر من 60 دولة.



وأشار التقرير إلى أن القمة العالمية للذكاء الاصطناعي التي تنظمها «سدايا» أصبحت منصة دولية تجمع صناع القرار والخبراء لتعزيز الحوار حول الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي، بما يعكس تنامي دور المملكة في بناء القدرات ونقل المعرفة ودعم أهداف التنمية المستدامة.