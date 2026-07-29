استقبل رئيس جمهورية أوزبكستان شوكت ميرضيائيف، في طشقند، وزير الصحة فهد الجلاجل، الذي نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خصوصاً في القطاعين الصحي والاستثماري.



وتناول اللقاء التعاون في التحول الرقمي والرعاية الصحية، وتنظيم الصناعات الدوائية، وتأهيل الكوادر الصحية، وإنشاء مستشفى متعدد التخصصات في أوزبكستان، إضافة إلى متابعة تنفيذ مذكرة التفاهم الصحية الموقعة عام 2022، وتوقيع اتفاقيات جديدة تعزز الشراكة بين البلدين.