بحضور رئيس جمهورية ليبيريا جوزيف نيوما بواكاي، افتتح الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، مشروع تطوير طريق بانجا-سالايا في ليبيريا، الممول من الصندوق بقيمة 20 مليون دولار، بالشراكة مع عدد من مؤسسات مجموعة التنسيق العربية.



ويمتد المشروع على 81 كيلومتراً، ويشمل إنشاء جسور ومنشآت لتصريف مياه الأمطار وعناصر للسلامة المرورية ومحطة لقياس الأحمال، بما يسهم في تحسين شبكة النقل وتعزيز الربط اللوجستي ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية.



وسبق أن موّل الصندوق السعودي للتنمية منذ عام 1978 أربعة مشاريع وبرامج في ليبيريا بقروض تنموية ميسرة تجاوزت 58.8 مليون دولار، لدعم عدد من القطاعات التنموية.