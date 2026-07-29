أكد النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا انتهاء مسيرته الدولية بعد مشاركته مع «السيليساو» في بطولة كأس العالم 2026، التي أُقيمت في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وعاد نيمار للمشاركة مع البرازيل في بطولة كأس العالم 2026 بعد غياب طويل، لكنه لم يلعب سوى دقائق قليلة بسبب الإصابة، قبل أن يودع «السيليساو» المونديال من دور الـ16، بالخسارة أمام النرويج بنتيجة 2-1.





نيمار يؤكد انتهاء مسيرته الدولية

وقال نيمار في تصريحات نقلتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «مشواري مع منتخب البرازيل انتهى، لقد صنعت التاريخ، وكنت سعيداً للغاية، وبذلت كل ما في وسعي، بل حياتي كلها، لطالما قاتلت وبذلت قصارى جهدي من أجل القميص الأصفر، لكنني الآن لا أرغب في فعل ذلك بعد الآن».

الهداف التاريخي للبرازيل

ويُعد نيمار الهداف التاريخي لمنتخب البرازيل برصيد 80 هدفاً، وقد شارك في 130 مباراة دولية منذ ظهوره الأول مع المنتخب الأول عام 2010.