أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم، اليوم (الثلاثاء)، تعيين معين الشعباني مدرباً لمنتخب تونس، خلفاً للفرنسي هيرفي رينارد.

عقد لمدة 4 سنوات

وقال الاتحاد التونسي في بيان عبر موقعه الرسمي، إنه تم تعيين جهاز فني جديد بقيادة المدرب معين الشعباني، بموجب عقد يمتد لأربع سنوات.

تشكيل الجهاز المعاون

ويعاون معين الشعباني في تدريب منتخب تونس كل من: مراد المالكي (مدرب مساعد)، سيف الله حسني (مدرب مساعد)، خالد المغزاوي (مدرب حراس)، حاتم بوليلة (مُعد بدني)، ووسام صفوت (محلل أداء).

تجربة قصيرة لرينارد

وكان الاتحاد التونسي قد أعلن في وقت سابق انتهاء مهمة هيرفي رينارد، بعدما قاد «نسور قرطاج» خلال الجولتين الثانية والثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2026 أمام اليابان وهولندا.