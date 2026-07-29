أكد تقرير صحفي توصّل نادي ليفربول الإنجليزي إلى اتفاق مبدئي مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي برادلي باركولا؛ للانضمام إلى صفوفه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب صحيفة «آس» الإسبانية، فقد توصّل ليفربول إلى اتفاق مبدئي مع باركولا، كما أجرى الجناح الفرنسي بالفعل محادثات مع مدرب ليفربول أندوني إيراولا، في ظل استمرار سعي الريدز للتعاقد معه.

مفاوضات جارية لحسم الصفقة

وأضافت الصحيفة أن المفاوضات بين باريس سان جيرمان وليفربول لا تزال جارية، لكن الطرفين لم يتوصلا حتى الآن إلى اتفاق نهائي.

سان جيرمان يشترط 170 مليون يورو

كانت تقارير صحفية قد ذكرت في وقت سابق أن باريس سان جيرمان اشترط الحصول على 170 مليون يورو للموافقة على رحيل باركولا، ويُعد أرسنال وبايرن ميونخ من بين الأندية المهتمة بالتعاقد مع اللاعب.

أرقام باركولا مع باريس سان جيرمان

وانضم باركولا إلى باريس سان جيرمان في صيف 2023 قادماً من ليون مقابل 45 مليون يورو، ومنذ ذلك الحين سجل 39 هدفاً، وقدم 37 تمريرة حاسمة خلال 152 مباراة في مختلف المسابقات مع النادي الباريسي.