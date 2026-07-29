أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، اليوم (الثلاثاء)، تمديد عقد مدافعه الكرواتي يوشكو غفارديول، ضمن خطته للحفاظ على القوام الأساسي للفريق.

عقد حتى 2031

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي: «وقّع غفارديول عقداً جديداً لمدة خمس سنوات مع مانشستر سيتي، ليواصل مشواره مع النادي حتى صيف عام 2031».

وأضاف البيان: «منذ انتقاله إلى ملعب السيتي قادماً من لايبزيغ في صيف 2023، رسّخ الدولي الكرواتي مكانته كأحد أفضل المدافعين في كرة القدم الأوروبية، كما أظهر أيضاً قدراته العالمية عند اللعب في مركز الظهير الأيسر».

أرقام غفارديول

وخاض غفارديول حتى الآن 122 مباراة بقميص مانشستر سيتي، سجل خلالها 13 هدفاً، وساهم في التتويج بستة ألقاب كبرى، وهي الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس رابطة الأندية الإنجليزية، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، والدرع الخيرية.

غفارديول: هذا ما أريده

من جانبه، قال غفارديول لموقع ناديه: «بمجرد أن علمت أن السيتي يريد تمديد عقدي، شعرت فوراً أن هذا هو ما أريده، جماهير السيتي كانت رائعة معي منذ اليوم الأول، والنادي يوفر للاعبين كل ما يحتاجونه، إنه أفضل نادٍ في العالم يمكن لأي لاعب أن يكون جزءاً منه».

وتابع: «لقد شعرت بالكثير من الحب والاحترام طوال السنوات الثلاث التي قضيتها هنا، اللاعبون الموجودون هنا رائعون، ولدينا فريق عالمي شاب ويمتلك إمكانات هائلة، أؤمن حقاً بأننا سنحقق الكثير من النجاحات خلال السنوات القادمة».