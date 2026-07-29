أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم (الثلاثاء)، تعاقده مع المهاجم الجزائري منصف بقرار، قادماً من صفوف دينامو زغرب الكرواتي.

عقد لمدة 3 مواسم

وقال النادي في بيان عبر موقعه الرسمي إن منصف بقرار وقع عقد انضمامه إلى الأهلي لمدة 3 مواسم، بعد الانتهاء من كافة الإجراءات المالية والإدارية.

رابع صفقات الأهلي

ويُعد منصف بقرار رابع صفقات الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بعد التعاقد مع سفيان بن جديدة من المغرب الفاسي، وعلي محمود وعبدالله أقطاي من إنبي.

أرقام منصف بقرار

وخاض المهاجم الجزائري 42 مباراة بقميص دينامو زغرب في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي (2025-2026)، سجل خلالها 18 هدفاً، وقدم 7 تمريرات حاسمة.