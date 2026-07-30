قرر صناع فيلم «خلي بالك من نفسك» بطولة الفنانة المصرية ياسمين عبدالعزيز والفنان المصري أحمد السقا عدم نشر أي بيانات تتعلق بإيرادات الفيلم خلال الفترة الحالية، في خطوة تهدف إلى إنهاء الجدل المتكرر حول أرقام شباك التذاكر.

وأوضحت الشركة المنتجة للفيلم في بيان صحفي أن الأولوية بالنسبة لهم تظل تقديم تجربة سينمائية تنال إعجاب الجمهور، مؤكدين أن النجاح الحقيقي لا يرتبط فقط بالأرقام المتداولة وإنما بالقيمة الفنية وردود الفعل التي يحققها الفيلم.

الإعلان بوثائق رسمية

وأشار البيان إلى أن أي إعلان مستقبلي عن الإيرادات لن يتم إلا من خلال بيانات رسمية مدعومة بالمستندات والوثائق، بما يضمن أعلى درجات الشفافية والمصداقية ويجعل المنافسة قائمة على الحقائق بعيداً عن التكهنات أو البيانات غير الموثقة.

ويأتي هذا التوجه في إطار الدعوة إلى ترسيخ معايير أكثر دقة في التعامل مع أرقام شباك التذاكر، بما يحافظ على استقرار الصناعة ويحول الاهتمام إلى القيمة الفنية للأعمال بدلاً من الانشغال بالسجالات المرتبطة بالإيرادات.

ويجمع الفيلم إلى جانب السقا وياسمين في بطولته كلاً من؛ لبلبة، محمد رضوان، مصطفى أبوسريع، وآخرين، إضافة إلى ظهور مميز لعدد كبير من ضيوف الشرف، والعمل من تأليف شريف الليثي، وإخراج معتز التوني، ومن إنتاج سينرجي بلس للمنتج تامر مرسي.