أثارت أغنية (الألوان) من ألبوم (حبيتك) للفنان المصري عمرو دياب، جدلًا بعد تعرُّضها لانتقادات من الإعلاميتين المصريتين مفيدة شيحة وسهير جودة، بسبب بعض الكلمات التي اعتبرتاها غير مناسبة ومسيئة للنساء.

كما أعربت مفيدة شيحة في برنامجها (الستات) عن استغرابها من بعض العبارات الواردة في الأغنية، مؤكدة أن عمرو دياب يمتلك تاريخًا فنيًا كبيرًا ومكانته تستوجب اختيار كلمات أكثر ملاءمة، خاصة أن شريحة كبيرة من جمهوره من السيدات، قائلة: «ما ينفعش يا عمرو».

من جانبها، رأت سهير جودة أن تشبيه المرأة بسلعة أو استخدام تعبيرات تقلل من قيمتها أمر غير موفق، معتبرة أن كلمات الأغنية لا تعكس التقدير الذي تستحقه المرأة، وهو ما دفعها لوصفها بأنها لم تكن موفقة على مستوى النص الغنائي.

يشار إلى أن عمرو دياب طرح، خلال الفترة الماضية، ألبومه الجديد (حبيتِك) عبر المنصات الرقمية المختلفة، حيث ضم 12 أغنية تجمع بين الطابع الرومانسي والإيقاعي، بينما حصد الألبوم، فور طرحه، على تفاعل واسع من الجمهور.

وشهد الألبوم تعاونًا مع نخبة من أبرز الشعراء والملحنين والموزعين؛ من بينهم أمير طعيمة، أيمن بهجت قمر، تامر حسين، منة القيعي، عمرو مصطفى، محمد يحيى، إيهاب عبد الواحد وآخرون، وجاء أسماء الأغنيات كالتالي (الألوان)، (جيتلك)، (أنا معاك)، و(سلام كبير).