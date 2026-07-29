أطلق نقيب المهن التمثيلية في مصر الفنان المصري أشرف زكي، ، تحذيراً إلى أعضاء النقابة، مطالباً بعدم إبرام أي تعاقدات فنية جديدة إلا بعد الرجوع إلى النقابة واستكمال الإجراءات المطلوبة في خطوة تستهدف تنظيم التعاقدات وحماية حقوق الفنانين.

تفعيل حق الأداء العلني

وأوضح في بيان صحفي أن هذا الإجراء يأتي ضمن الاستعدادات لتفعيل قانون حق الأداء العلني، الذي يكفل للفنانين الحفاظ على حقوقهم المالية والأدبية عند إعادة عرض أو استغلال أعمالهم الفنية، بما يتوافق مع القوانين المنظمة لهذا الملف.

اجتماعات لوضع آليات التنفيذ

ويأتي القرار بالتزامن مع تحركات مكثفة بين نقابة المهن التمثيلية وعدد من الجهات المعنية من بينها جمعية مؤلفي الدراما العربية وغرفة صناعة السينما والجهاز المصري للملكية الفكرية، بهدف وضع آليات واضحة لتطبيق القانون.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة القادمة اجتماعات تنسيقية لإعداد مذكرة تفاهم تنظم إجراءات تنفيذ حق الأداء العلني وتحدد مسؤوليات جميع الأطراف، بما يضمن حماية حقوق المبدعين وتحقيق التوازن داخل صناعة الفن.

وعلى الصعيد الآخر، أنهى أشرف زكي الجدل الذي أثير خلال الفترة الماضية بشأن حق الأداء العلني، بعدما أعلن رسمياً بدء تفعيل القانون، خلال اجتماع موسع حضره عدد كبير من نجوم الفن دعماً للقرار، مؤكداً أن هذه الخطوة تمثل نقلة مهمة في حماية الحقوق المالية والأدبية للفنانين.