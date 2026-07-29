كشف الفنان اللبناني عاصي الحلاني عن أبرز تحضيرات حفل زفاف ابنته دانا الحلاني، مؤكدًا أنه يجهز مفاجأة فنية خاصة ستكون هدية للعروسين في يومهما المميز.

وأوضح الحلاني، في تصريحات تلفزيونية، أنه سيطرح أغنية جديدة بعنوان (نصي التاني) بالتزامن مع موعد الزفاف، لتكون الرقصة الأولى للعروسين على أنغامها.

وأشار الحلاني إلي أن الأغنية ليست رسالة من الأب إلى ابنته، إنما تعبّر عن مشاعر العريس تجاه عروسه، وهي من كلمات محمد شحادة وألحانه وتوزيع طوني سابا.

وأكد الفنان اللبناني أن حفل الزفاف لن يقام في مزرعته، لافتًا إلى أنه يفضّل عدم الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بالمناسبة؛ احترامًا لرغبة ابنته التي تتولى بنفسها جميع التحضيرات.

وأضاف أن دانا ترغب في مشاركة تفاصيل حفلها بالطريقة التي تختارها، لذلك لن ينشر أي صور أو معلومات عن الزفاف دون موافقتها، متمنيًا لها حياة زوجية سعيدة يسودها الاستقرار والفرح.

يشار إلى أن دانا الحلاني احتفلت بخطوبتها على آلان سعد في 26 مايو 2024، خلال حفل أقيم في أجواء رومانسية بإسبانيا وسط حضور عائلي ومشاركة لقطات من المناسبة عبر منصات التواصل الاجتماعي.