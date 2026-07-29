برعاية أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، تنطلق مساء الثلاثاء 5 أغسطس 2026م الموافق 22 صفر 1448هـ، فعاليات ملتقى «عرش الحرف» في دار عوضة بمحافظة القرى بمشاركة أكثر من 70 خطاطاً من المملكة وعدد من الدول العربية والإسلامية في تظاهرة ثقافية تمتد خمسة أيام، وتعد من أكبر التجمعات المتخصصة في فن الخط العربي على مستوى المنطقة.

ويأتي الملتقى امتداداً للنجاح الكبير الذي حققه ملتقى «ألوان الباحة» في نسخته الأولى العام الماضي، والذي استقطب أعداداً كبيرة من أهالي المنطقة وزوارها والمهتمين بالفنون والثقافة من مختلف مناطق المملكة، ليواصل المشروع الثقافي مسيرته هذا العام عبر الاحتفاء بفنون الخط العربي، أحد أبرز رموز الحضارة الإسلامية وأكثرها ارتباطاً بالهوية والجمال والإبداع.

ويضم الملتقى نخبة من أشهر الخطاطين في العالم الإسلامي، يتقدمهم خطاط المصحف الشريف عثمان طه، إلى جانب خطاط كسوة الكعبة المشرفة، وخطاط الحرم المكي الشريف، وكبير خطاطي مصر، إضافة إلى مشاركين من تركيا والأردن واليمن وسلطنة عمان وسورية، معظمهم من الحاصلين على جوائز دولية والمجازين في فنون الخط العربي، ما يمنح الملتقى قيمة علمية وفنية رفيعة.

ويتضمن البرنامج معرضاً لأعمال كبار الخطاطين، ومحاضرات ثقافية متخصصة، وورشاً تدريبية احترافية، وركناً لكتابة الأسماء بالخط العربي، إلى جانب فعاليات ثقافية وفنية متنوعة، تستهدف مختلف فئات المجتمع، وتسهم في نشر ثقافة الخط العربي وتعزيز حضوره بين الأجيال.

وأكد المشرف العام على ملتقى «عرش الحرف» الدكتور أحمد عوضة أن الرعاية الكريمة من أمير منطقة الباحة تمثل امتداداً لاهتمامه بدعم المبادرات الثقافية والإبداعية، وتعكس حرصه على ترسيخ مكانة الباحة بوصفها حاضنة للمشاريع الثقافية النوعية، مشيراً إلى أن هذا الدعم كان له الأثر الأكبر في استقطاب نخبة من كبار الخطاطين من داخل المملكة وخارجها.

وقال عوضة: «يأتي ملتقى عرش الحرف امتداداً للمشروع الثقافي الذي بدأناه في ملتقى (ألوان الباحة)، والذي حقق في نسخته الأولى نجاحاً لافتاً وتفاعلاً كبيراً من أهالي المنطقة وزوارها والمهتمين من مختلف مناطق المملكة، وهو ما شجعنا على تقديم نسخة أكثر تخصصاً تحتفي بفنون الخط العربي، بوصفه أحد أهم الفنون التي حفظت هوية الأمة عبر التاريخ».

وأضاف: «نفخر بأن يجتمع في الباحة أكثر من سبعين خطاطاً من أبرز الأسماء في العالم الإسلامي ومن كبار الخطاطين والحاصلين على الجوائز الدولية، وهو ما يمنح الملتقى بعداً ثقافياً عالمياً، ويؤكد قدرة المنطقة على استضافة الفعاليات المتخصصة ذات المستوى الرفيع».

وأشار إلى أن الملتقى يتزامن مع إطلاق بينالي الباحة في دار عوضة، الذي يمثل مشروعاً ثقافياً طويل المدى، يهدف إلى جعل المنطقة منصة دائمة للمعارض والملتقيات والمؤتمرات النوعية، وتعزيز حضورها على خريطة الثقافة والفنون في المملكة والعالم العربي، مؤكداً أن اختيار «عرش الحرف» ليكون أولى فعاليات البينالي يجسد هذا التوجه ويعكس المكانة التي وصلت إليها الباحة في المشهد الثقافي.

ومن المنتظر أن يشهد الملتقى حضوراً جماهيرياً وإعلامياً واسعاً، في ظل ما حققته النسخة السابقة «ألوان الباحة» من نجاح لافت، وما يضمه «عرش الحرف» من أسماء عالمية وبرنامج ثقافي ثري، ليواصل المشروع الثقافي في دار عوضة ترسيخ مكانة الباحة وجهةً للإبداع والفنون والمعرفة، ومركزاً لاستضافة الفعاليات الثقافية الكبرى في المملكة.