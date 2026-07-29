طبقاً للمركز الوطني للأرصاد في السعودية، تشير التوقعات المناخية المصاحبة لتطور ظاهرة «النينيو» إلى احتمالية تسجيل درجات حرارة أعلى من المعدل الطبيعي حتى سبتمبر القادم خلال فصل الصيف، مع زيادة مخاطر الإجهاد الحراري وارتفاع الطلب على الطاقة الكهربائية. وينصح المركز بأهمية التخطيط المبكر واتخاذ الإجراءات الوقائية.



الارتفاع الحراري وموجات «الاحترار» المتوقع يشمل مختلف المناطق السعودية في أغسطس وأكتوبر وسبتمبر حتى نوفمبر، وينصح الأرصاد الجميع بمتابعة توقعات الطقس الرسمية والمتابعة المستمرة للتقارير الصادرة عن المركز، نظراً لارتباط توقعات ظاهرة النينيو بدرجة من عدم اليقين.



وطبقاً للمعلومات، فإن ظاهرة النينيو نمط مناخي طبيعي يؤدي إلى ارتفاع غير طبيعي في درجات حرارة سطح المياه وتحدث بشكل دوري كل عامين إلى 7 سنوات وتستمر من 9 إلى 12 شهراً، إذ تضعف فيها الرياح التي تهب عادة من الشرق إلى الغرب. وتؤثر ارتفاع درجات الحرارة على الأحياء البحرية وتوقف عملية «التقلّب القاعي» التي تجلب المياه الباردة الغنية بالغذاء، ما يتسبب في نفوق الأسماك أو هجرتها. ويحذر المركز الوطني للأرصاد من تداول معلومات غير صحيحة عن ظاهرة «النينيو».