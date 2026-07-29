باشرت أمانة منطقة عسير ممثلة في وكالة البنية التحتية، تنفيذ مشروع استبدال الإشارة المرورية عند تقاطع طريق أبو هريرة (طريق الأربعين)، بفتحات دوران ضمن جهودها المستمرة لتطوير شبكة الطرق ورفع كفاءة الحركة المرورية بمدينة أبها. وأوضحت الأمانة أن المشروع يهدف إلى تعزيز انسيابية الحركة المرورية والحد من الازدحامات والارتدادات المرورية في التقاطع من خلال تطبيق حلول هندسية تسهم في تحسين تدفق المركبات، وتقليل زمن الرحلات، ورفع كفاءة التشغيل بما يواكب النمو العمراني والكثافة المرورية التي تشهدها المدينة. وأكدت أن تنفيذ فتحات الدوران يستند إلى دراسات مرورية وفنية متخصصة تراعي أعلى معايير السلامة المرورية، وتسهم في تنظيم حركة المركبات، وتقليل نقاط التعارض بما ينعكس إيجاباً على مستخدمي الطريق، ويعزز كفاءة شبكة الطرق، وجودة البنية التحتية في إطار مشروعاتها الرامية إلى تطوير منظومة النقل وتحسين جودة الحياة.