تبدأ وزارة التعليم في استخدام 3 نماذج لوضع خطة عمل للقوى العاملة في إدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية مع إصدار دليل خطة القوى العاملة.



وبين الدليل أن المنهجية الموحدة للتخطيط الإستراتيجي للقوى العاملة بالقطاع الحكومي تعد هي الأساس المعتمد من وزارة الموارد لتقدير حاجات جهات القطاع الحكومي من القوى العاملة بناءً على إستراتيجياتها وأهدافها، وذلك لتمكينها من تحقيق مستهدفاتها.



وتشمل النماذج التحليل التنازلي وهو تحقيق التكامل بين نقاط البيانات الداخلية والخارجية والحجم الحالي للقوى العاملة، والوصول إلى الحجم المستهدف من خلال دراسة التوجهات الإستراتيجية والمبادرات والتحليل التصاعدي وبهدف تقديم تفاصيل دقيقة عن المهام الرئيسية التي يؤديها كل دور من الأدوار الفريدة، وتوزيع عبء العمل لكل مستوى وظيفي ومحركات عبء العمل والتحليل وإعداد التقارير ومعالجة النتائج التنازلية والتصاعدية لتقدير الأعداد المطلوبة من الموظفين العاملين بدوام كامل للسنوات الثلاث القادمة، وتحديد الحجم الأنسب على مستوى الوحدة التنظيمية.



وتتضمن الخطة تحديد التغيير الحاصل في عدد الموظفين العاملين بدوام كامل لتقدير الفجوة بين العدد الحالي والعدد المستهدف للأعوام القادمة مع وضع خطة عمل مفصلة بعناية، وتنظيمها لتشمل المبادرات التي تدعم الوصول للعدد الصحيح من الموظفين العاملين بدوام كامل في جميع الوحدات التنظيمية.