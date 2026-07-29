يترقب أهالي المنطقة الشرقية انطلاق موسم صيد الروبيان في الخليج العربي، الذي يحظى بمكانة خاصة لدى الصيادين وعشاق المأكولات البحرية، إذ يعد الموسم أحد أبرز المواسم التي تنشط خلالها الأسواق والمطاعم، وتزدهر الحركة الاقتصادية المرتبطة بالمنتجات البحرية.



وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة بدء موسم صيد الروبيان في المياه الإقليمية للمملكة على الخليج العربي، اعتباراً من الأول من أغسطس 2026، على أن يستمر حتى 31 يناير 2027، وفق الضوابط المنظمة لعمليات الصيد.



ويأتي تنظيم مواسم الصيد ضمن الجهود الوطنية الرامية إلى المحافظة على الثروة المائية الحية، وتعزيز استدامة المخزون السمكي، وتحقيق التوازن البيئي، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية ودعم استدامة قطاع الصيد.



تفضيلات المستهلكين



وقال مالك أحد متاجر بيع مأكولات بحرية هود آل صخا: «أسعار الروبيان تتأثر بوفرة المعروض وحجم الطلب، إلى جانب الأحوال الجوية التي تؤثر بشكل مباشر في عمليات الصيد وكميات الإنتاج، والأسعار تكون غالبًا مرتفعة في بداية الموسم، ثم تنخفض تدريجيًا خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، قبل أن تعاود الارتفاع مع اقتراب نهاية الموسم».



وأفاد بأن تفضيلات المستهلكين تختلف بحسب المناطق، إذ يحظى الروبيان الأسمر بإقبال أكبر في المنطقة الشرقية، بينما يفضل معظم المستهلكين في بقية مناطق المملكة الروبيان الأحمر بمختلف أحجامه، ونوه إلى أن الجودة والطزاجة تظلان العامل الأهم في اختيار المستهلك.



فرصة للأسر



ذكر بائع روبيان في سوق الروبيان بالمنطقة الشرقية محمد أحمد: «نأمل في الإقبال، وهذا موسم ينتظره جميع العاملين في قطاع الأسماك، ونسأل المولى عز وجل أن يجعله موسم خير ورزق وبركة على الجميع». وأشار إلى أن الطلب يتركز عادة على الروبيان الجامبو وفرخ الجامبو. وبين أن حجم الإقبال يرتبط بالأسعار، فكلما ارتفعت الأسعار انخفض الطلب، والعكس صحيح.



وأفادت هيا آل حارث «ربة منزل» أن موسم الروبيان يمثل فرصة للأسر لشراء الروبيان المحلي الطازج. وذكرت أن العديد من العائلات تحرص على استقباله في بدايته لما يتميز به من جودة وطعم يفضله المستهلكون، معربة عن أملها في أن تسهم وفرة المعروض في استقرار الأسعار خلال الموسم.