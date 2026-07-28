كشفت مصادر خاصة لـ«عكاظ» عن توصل الأطراف المتقدمة بملفات الاستحواذ على حصص ملكية في شركة نادي النصر إلى اتفاق يقضي بتوحيد الجهود والعمل ضمن ملف واحد، في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص نجاح المشروع وتحقيق أعلى درجات الاستقرار للنادي خلال المرحلة القادمة.



وبحسب المصادر، فقد جمع اجتماع خاص مساء أمس الأمير سعود بن حسام، الذي يقود أحد ملفات الاستحواذ، ورجل الأعمال محمد الخريجي ممثلاً لشركة الوسائل، إلى جانب مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عبر ممثل له، وناقش المجتمعون مستقبل الاستثمار في النادي وآليات العمل خلال الفترة القادمة.



وأكدت المصادر أن الاجتماع انتهى إلى اتفاق كامل على توحيد الملفين في كيان واحد، والعمل بروح الشراكة بعيداً عن تعدد المبادرات، على أن تكون مصلحة النصر الهدف الرئيسي الذي يجمع جميع الأطراف.



وأوضحت المصادر أن المجتمعين اتفقوا على البدء في الإجراءات النظامية اللازمة، ومخاطبة الجهات المختصة وفي مقدمتها صندوق الاستثمارات العامة، لاستكمال المتطلبات المتعلقة بالملف الموحد، تمهيداً لبدء الخطوات الرسمية الخاصة بعملية الاستحواذ إضافة إلى السعي لحل المشاكل المالية التي يعاني منها النادي عبر إيجاد مداخيل إضافية من خلال التوقيع مع عدد من الشركات الراعية التي بدأت بإعلان التوقيع اليوم مع شركة «هيوماين» راعياً رسمياً للنصر هذا الموسم، وسيطلق اسم الشركة الراعية على ملعب «دار النصر» في مقره الجديد.



وأضافت المصادر أن الاتفاق جاء بعد سلسلة من النقاشات والمشاورات خلال الفترة الماضية، انتهت إلى قناعة مشتركة بأن توحيد الإمكانات والخبرات والقدرات الاستثمارية سيعزز من فرص نجاح المشروع، ويسهم في بناء نموذج استثماري قادر على دعم النادي مالياً وإدارياً ورياضياً على المدى الطويل.



وأشارت المصادر إلى أن الأطراف المشاركة أبدت رغبة واضحة في العمل المشترك، مع التأكيد على أن المرحلة القادمة تتطلب تكاتف جميع الجهود لخدمة النصر وتعزيز مكانته، بما يتوافق مع مستهدفات تطوير القطاع الرياضي ورفع كفاءة الاستثمار في الأندية السعودية.



واختتمت المصادر حديثها بالتأكيد على أن الرسالة الأبرز التي خرج بها الاجتماع تمثلت في اتفاق الجميع على أن مصلحة النصر فوق كل اعتبار، وأن نجاح المشروع يتطلب توحيد الرؤى والعمل ضمن إطار واحد يخدم النادي وجماهيره ومستقبله.