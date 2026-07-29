أعلنت الهيئة العامة للعقار بدء أعمال التسجيل العيني للعقار لـ(167،352) قطعة عقارية في مناطق الرياض والقصيم وتبوك وحائل والشرقية، ابتداءً من يوم الأحد 2 أغسطس 2026، الموافق 19 صفر 1448هـ، وحتى نهاية يوم الخميس 5 نوفمبر 2026، الموافق 25 جمادى الأولى 1448هـ.

وأوضحت الهيئة أنّ الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة بمنطقة الرياض في محافظة البجادية تشمل: (حي التسعين، جزءًا من حي العقيشية، جزءًا من حي صقرة، جزءًا من حي الزعيبة، جزءًا من حي القسيمة، جزءًا من حي صقرة الشمالي، حي الملك فيصل، جزءًا من حي التضامن، جزءًا من حي البلد، جزءًا من حي التضامن، جزءًا من حي البلد، جزءًا من حي التضامن، جزءًا من حي مشرفة، جزءًا من حي الذيابية، حي الصالحية، جزءًا من حي مشرفة، جزءًا من حي الذيابية، جزءًا من حي البلد، حي الشتنية، جزءًا من حي الرفيعة، جزءًا من حي البديعة، جزءًا من حي الرفيعة، حي الرديفة، حي الملك فهد، جزءًا من حي برزان، حي المسلخ، حي الياسمين، جزءًا من حي برزان، حي الصناعية، جزءًا من حي فيضة الفوازين، جزءًا من حي مركز الشرارة، جزءًا من حي المئوية، حي صحارى، جزءًا من حي القسيمة، جزءًا من حي الزعيبة، جزءًا من حي صقرة، جزءًا من حي صقرة الشمالي، جزءًا من حي البلد، حي العلوات، جزءًا من حي فيضة الفوازين، جزءًا من حي المئوية، حي الأمير سلطان، حي الفيصلية، جزءًا من حي البديعة، جزءًا من حي العقيشية، جزءًا من حي صقرة، وجزءًا من حي مركز الشرارة).

فيما يشمل التسجيل بالأحياء التالية في محافظة الجمش: (حي مخطط رقم 242، حي مخطط رقم 24، حي مخطط رقم 18، جزءًا من حي مخطط رقم 232، حي مخطط رقم 32، حي مخطط رقم 30، جزءًا من مخطط رقم 232، حي مخطط رقم 214، حي مخطط رقم 62، حي مخطط رقم 120)، ويبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة الأحمر: (حي آل هذال، حي مخطط رقم 814، حي آل سالم، حي آل قاران، حي آل هشام، حي الحنابجة، حي الحلة، حي آل دحيم، حي آل طهيف وآل هديب، حي آل راشد وآل شايع، حي آل وقيان، حي الحزم، حي المثالية، حي مخطط رقم 946، حي آل ظافر، حي آل غضاب، حي المرجع، حي الغويبة).

وسيبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة البديع في الأحياء التالية: (حي مخطط 802، حي مخطط 607، حي مخطط 541، حي مخطط 739، حي مخطط 433، حي مخطط 525)، والأحياء التالية في محافظة الحريق: (جزء من حي الفلاح، جزء من حي الهدية)، ويبدأ التسجيل في محافظة الحصاة بالأحياء التالية: (حي مخطط 423، حي آل حمد، حي الهده، حي المصبح، حي السلام، حي الأقرن، حي القدس، حي الأندلس، حي الياسمين، حي الحمراء، حي قعضبا، حي الأصفير، حي الورود، حي الزهور، حي آل فهد، حي البديعة، حي الروضة)، فيما يبدأ التسجيل بالأحياء التالية في محافظة الدوادمي: (حي الواحة، حي الصناعية، حي الربوة، حي اليمامة، حي الديرة، حي الملك فهد، حي الرمل، حي القدس، حي الجامعة، حي الفردوس، حي القادسية، حي الريان، حي العليا، حي قرطبة، حي السنبلة، حي الخالدية، حي النزهة، حي مصدة، حي السلام، حي حطين، حي الدرع، حي الفيصلية، حي بدر، حي طيبة، حي الصحافة، حي مشرفة، حي النهضة، حي العزيزية، حي الروضة، حي الحرمين، حي الخليج)، والأحياء التالية في محافظة الحلوة: (حي المسميات 2، جزء من حي المسميات 1، جزء من حي المسميات 1)، والأحياء التالية في محافظة نفي: (حي مخطط رقم 144، حي الشمالي، حي الخزان، حي الفيحاء، حي النهضة، حي العزيزية، حي الشهداء، حي الشفاء، حي السعادة، حي مخطط رقم 210).

ويبدأ التسجيل بالأحياء التالية بمحافظة عفيف: (حي الروضة، حي الورود، حي الجزيرة، حي النخيل، حي الريان، حي الدانة، حي الشلال، حي الوسام، حي غرناطة، حي الفاخرية، حي الحزم، حي العمارية، حي إشبيلية، حي اليمامة، حي الصناعية الأولى، حي السليمانية، حي المنتزة، حي الضباب، حي النهضة، حي القادسية، حي الغدير، حي الربوة)، والأحياء التالية في محافظة ساجر: (حي الربوة، حي الأندلس، حي الخليج، جزء من حي النخيل، حي الورود، حي القادسية، حي الروابي، حي الصناعية، حي الرفيعة، حي النزهة، حي الياسمين، حي النهضة، حي المروج، حي الريان، حي السلام، حي الروضة، جزء من حي أم رغل، جزء من حي النخيل، جزء من حي الحزم، جزء من حي أم سليم)، والأحياء التالية في محافظة السر: (جزء من حي مخطط الفيضة القديم، حي مخطط 144، حي مخطط مبنى البلدية الجديد).

ويبدأ التسجيل في الأحياء التالية بمحافظة حلبان: (حي مخطط رقم 4، حي النزهة، حي النخيل، حي الخرائق)، والأحياء التالية في محافظة حوطة بني تميم: (جزء من حي الياسمين، حي المحمدية، جزء من حي التضامن، حي نجد، جزء من حي الجزيرة، حي السعودية، حي الروابي، حي المنار، حي المصيف)، فيما يبدأ التسجيل في محافظة المجمعة في الأحياء التالية: (حي الياسمين).

فيما سيبدأ التسجيل في عدد من القطع العقارية في المناطق التالية: منطقة تبوك (بلدة بير هرماس)، ومنطقة حائل (مدينة حائل)، وعدد من القطع العقارية في المحافظات التالية التابعة لمنطقة الرياض: (محافظة الأفلاج، محافظة الجلة وتبراك، محافظة الرويضة، محافظة الرياض، محافظة الرين، محافظة القصب، محافظة القويعية، محافظة ثادق، محافظة حريملاء).

وفي منطقة القصيم يبدأ التسجيل بالأحياء التالية ببلدة العمار: (جزء من حي الريان، جزء من حي الأفق، جزء من حي النهضة)، وعدد من القطع العقارية في بلدة الظاهرية.

وفي المنطقة الشرقية يبدأ التسجيل بالأحياء التالية بقرية الصداوي: (حي مناخ، حي أم كداد)، وببلدة الرفيعة في: (حي الورود)، مبينةً بأنَّ اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.

وأشارت «هيئة العقار» إلى أن التسجيل الأول للعقارات في هذه المناطق والأحياء سيكون مُتاحًا عن طريق منصة السجل العقاري الإلكترونية https://rer.sa، أو عن طريق مراكز الخدمة، مشيرةً إلى أنّ التسجيل العيني يشترط وجود صك ملكية مستوفٍ للمتطلبات النظامية لإتمام عملية التسجيل.

ودعت الهيئة ملاَّك العقارات في المناطق والأحياء الخاضعة للتسجيل العيني إلى التحقق من صك ملكية العقار وتوفر الاشتراطات اللازمة استعدادًا لبدء التسجيل، ويمكن الاستفسار عن خطوات التسجيل من خلال المنصات الرسمية للهيئة أو عن طريق الاتصال على مركز خدمة العملاء 199002.

وابتداءً من الموعد الـمُحدد لبدء التسجيل سيصدر «رقم عقار» وصك تسجيل ملكية لكل وحدة عقارية يتم تسجيلها، سيتضمن صك تسجيل الملكية بيانات العقار وأوصافه وحالته وما يتبعه من حقوق والتزامات مرتبطة بالمعلومات الجيومكانية الدقيقة بما يُسهم في تعزيز البنية التحتية واستدامة القطاع العقاري، حيث يهدف نظام التسجيل العيني للعقار إلى رفع الموثوقية العقارية وتعزيز الشفافية في القطاع العقاري.