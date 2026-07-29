أعلنت فرقة BTS الكورية الجنوبية قرارها عدم الترشح لجوائز غرامي 2027، رغم النجاح الكبير الذي حققه ألبومها الأخير «أريرانغ»، وذلك اعتراضاً على استحداث فئة جديدة مخصصة لموسيقى البوب الآسيوية.

تقدير الأعمال الفنية

وقالت الفرقة في بيان نشره أعضاؤها عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي: "قررنا عدم تقديم موسيقانا للمنافسة في جوائز غرامي هذا العام، مؤكدة رغبتها في أن يتم تقدير الأعمال الفنية بعيداً عن تصنيفها وفق اللغة أو المنطقة الجغرافية.

وجاء في البيان: «نأمل أن تُسمع الموسيقى وتُحب لذاتها، دون تقسيمها حسب المنطقة أو اللغة»، كما أعرب أعضاء الفرقة عن امتنانهم لجمهورهم المعروف باسم «ARMY».

عزل الموسيقى

ويأتي قرار BTS بعد إعلان أكاديمية التسجيلات استحداث فئة «أفضل أداء موسيقي بوب آسيوي» ضمن الجوائز الجديدة المضافة للدورة القادمة، بهدف تكريم أنماط موسيقية مثل الكيبوب والبوب الياباني والصيني.

إلا أن هذه الخطوة أثارت جدلاً بين بعض الفنانين والمتابعين الذين اعتبروا أنها قد تؤدي إلى عزل الموسيقى الآسيوية بدلاً من دمجها في الفئات الرئيسة.

3 ترشيحات سابقة

وسبق أن رُشحت BTS ثلاث مرات متتالية لجوائز غرامي عن فئة أفضل أداء ثنائي أو جماعي بوب، بأغاني Dynamite وButter وMy Universe بالتعاون مع فرقة Coldplay بين عامي 2021 و2023.

ويأتي موقف الفرقة في وقت يواصل فيه ألبوم «أريرانغ» تحقيق أرقام قياسية؛ إذ تصدر قائمة «بيلبورد 200» وحقق مبيعات واستماعات ضخمة عالمياً، بعد عودة الفرقة للعمل معاً عقب انتهاء أعضائها من الخدمة العسكرية.