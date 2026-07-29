من جانب واحد، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي موافقة نظيره الأمريكي دونالد ترمب على منح بلاده تراخيص لإنتاج صواريخ اعتراضية لمنظومة باتريوت، في خطوة قد تساعد كييف على زيادة إنتاجها المحلي من صواريخ الدفاع الجوي التي تقول إنها بحاجة ماسة إليها.



وقال زيلينسكي، أمس (الثلاثاء) في مقابلة مع مقدم شبكة «فوكس نيوز» شون هانيتي: «عقدنا اليوم اجتماعاً جيداً جداً مع الرئيس ترمب. وقد وافق على منحنا التراخيص».



وأضاف في منشور على منصة «إكس» أنهما ناقشا تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية في مواجهة الهجمات الصاروخية الروسية.



وكتب: «ناقشتُ مع الرئيس تراخيص إنتاج صواريخ باتريوت الاعتراضية وعدة أفكار أخرى يمكن أن تساعد».



وتعد منظومات باتريوت الوسيلة الدفاعية الفعالة الوحيدة التي تمتلكها أوكرانيا للتصدي للصواريخ الباليستية الروسية.



وكان زيلينسكي كشف في وقت سابق من هذا العام، أن بلاده تعاني نقصاً حاداً في الصواريخ الاعتراضية، في وقت أدت الحملة العسكرية الأمريكية ضد إيران إلى زيادة الضغط على الإمدادات العالمية منها.



وفي وقت سابق من هذا الشهر، قال ترمب إن «كييف ستحصل على إذن لإنتاج صواريخ لمنظومة الدفاع الجوي باتريوت» في أوكرانيا. وأضاف بعد لقائه زيلينسكي على هامش قمة لحلف شمال الأطلسي (ناتو) في أنقرة: «أعتقد أننا سنبرم هذه الصفقة. سنمنحكم ترخيصاً لتصنيع صواريخ باتريوت».



واستمر اجتماع (الثلاثاء)، الذي عُقد خلف أبواب مغلقة، نحو ساعة، وفقاً لوسائل إعلام أمريكية. وقال ترمب على منصته «تروث سوشيال» إن الاجتماع سار «بشكل جيد جداً»، فيما وصفه زيلينسكي أيضاً بأنه «جيد جداً» خلال مقابلة «فوكس نيوز».