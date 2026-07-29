بعد هدوء استمر أياماً، استؤنفت الضربات في الشرق الأوسط، اليوم (الأربعاء)، مع إعلان الجيش الأمريكي اعتراض صواريخ إيرانية وشنّ هجوم على «مليشيات موالية لإيران» في العراق.



وأفاد التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الولايات المتحدة شنّت غارات على منطقة محاذية للحدود مع العراق شمال غرب إيران. وأكد التلفزيون تعرض ناحية في منطقة بيرانشهر الحدودية لغارات جوية أمريكية معادية.



وفيما تحدثت أنباء عن استهداف مقر المعارضة الإيرانية شمال أربيل، نقلت وكالة أنباء فارس عن مسؤول إدارة الأزمات في محافظة آذربيجان الغربية قوله: إن صاروخاً معادياً أصاب مكاناً غير مأهول في المنطقة ذاتها، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.



وكانت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أعلنت على «إكس» أنها نفذت والقوات المسلحة السعودية ضربات دقيقة في العراق، الأربعاء، استهدفت إرهابيين موالين لإيران كان الحرس الثوري قد وجههم لمهاجمة القوات الأمريكية والبنية التحتية للطاقة في المملكة العربية السعودية.



وأكّدت وزارة الدفاع السعودية الضربات، وأعلنت في بيان على «إكس» أن المملكة شنت بالتنسيق مع الولايات المتحدة هجوماً على «مليشيات إرهابية موالية لإيران» في العراق التي تتهمها الرياض بالهجمات الأخيرة التي استهدفت منشآتها النفطية.



وكانت الرياض أعلنت (الإثنين) وقوع هجمات مماثلة، مطالبة العراق بمنع استخدام أراضيه لمهاجمتها. وأعلنت الحكومة في بغداد فتح تحقيق.



وذكرت «سنتكوم» أنها «اعترضت بنجاح» صواريخ أطلقتها إيران «في محاولة لشن هجوم مباغت على القوات الأمريكية المتمركزة في الشرق الأوسط» دون تحديد أي موقع. من جهتها، لم تؤكد طهران بعد شن هجوم ضد الولايات المتحدة.



وفي هذا السياق، أعلن الجيش الأردني في بيان أنه اعترض وأسقط خمسة صواريخ مصدرها إيران «استهدفت أراضي» الأردن.



وأعلن الحرس الثوري الإيراني اليوم أنه استهدف ثلاث ناقلات نفط كانت تحاول العبور عبر مضيق هرمز، وفق ما أفادت وكالة «تسنيم» للأنباء.



وأفادت القوات البحرية التابعة للحرس الثوري وفق ما نقلته تسنيم «قبل بضع ساعات، استُهدفت ثلاث ناقلات نفط مخالفة كانت قد تجاهلت تحذيراتنا وواصلت الإبحار في مسار خطير وغير قانوني، وأُجبرت على التوقف».