ينافس الفنان الأردني إياد نصار في موسم دراما رمضان القادم من خلال مسلسل جديد يحمل اسم «قاصد طريق».

بداية التحضيرات

وأعلن الكاتب عبد الرحيم كمال انطلاق العمل على المشروع، بعدما نشر عبر حسابه الرسمي على «إنستغرام» صورة جمعته بإياد نصار وعدد من صناع المسلسل، في إشارة إلى بدء التجهيزات الرسمية للعمل.

تعاون جديد

يجمع مسلسل «قاصد طريق» بين إياد نصار والكاتب عبد الرحيم كمال في تعاون جديد، بينما يتولى المخرج أكمل شهير إخراج العمل، ويجرى بالفترة الحالية ترشيحات باقي فريق العمل.

15 حلقة بطابع إنساني

ويتكون المسلسل من 15 حلقة، وتتمحور أحداثه في إطار درامي إنساني، ويتناول رحلة البحث عن الذات من خلال معالجة تحمل الطابع الفكري والإنساني الذي اشتهر به الكاتب عبد الرحيم كمال، في عمل يراهن على تقديم تجربة مختلفة خلال الموسم الرمضاني القادم.

آخر الأعمال

وشارك إياد نصار في دراما رمضان الماضي من خلال مسلسل «أصحاب الأرض»، الذي شارك في بطولته الفنانة المصرية منة شلبي وعدد من الفنانين المصريين والعرب بينهم الفلسطيني كامل الباشا، ومواطنه آدم بكري وآخرون، العمل من تأليف عمار صبري، وإخراج بيتر ميمي.