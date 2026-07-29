أعلن المجلس الأعلى للثقافة برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي القائم بأعمال وزير الثقافة الدكتور عبدالعزيز قنصوة نتائج جائزة النيل للمبدعين المصريين والعرب لعام 2026، وذلك خلال الاجتماع الـ78 للمجلس، الذي عُقد بمقر المجلس الأعلى للثقافة بدار الأوبرا المصرية.

الفائزون بالجوائز

وفاز بجائزة النيل للمبدعين المصريين في فرع الآداب الدكتور يوسف نوفل، وفي فرع الفنون الفنان فاروق حسني، وفرع العلوم الاجتماعية أحمد يوسف، أما جائزة النيل للمبدعين العرب فاز بها الدكتور علي جعفر العلاق.

أرفع الجوائز

وتعد جائزة النيل للمبدعين المصريين من أرفع جوائز الدولة، وتُمنح جائزة واحدة في كل مجال من مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وتبلغ قيمة كل منها 500 ألف جنيه وميدالية ذهبية.