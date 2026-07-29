ارتفع سعر الدولار في مصر خلال تعاملات اليوم، لينهي بذلك سلسلة الخسائر التي سجلها منذ بداية الأسبوع الحالي.

واستفاد الدولار من عودة تخارج الأموال الساخنة من أدوات الدين المصرية، إضافة إلى ارتفاع العملة الأمريكية أمام العملات الرئيسية مع توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة.



أعلى سعر



وفقاً لإحصاء أعدته «العربية Business»، سجل أعلى سعر لصرف الدولار الأمريكي في بنوك أبوظبي الإسلامي وأبوظبي الأول و«نكست» و«ميد بنك» عند مستوى 50.65 جنيه للشراء و50.75 جنيه للبيع. بينما كان أقل سعر لدى بنك الإمارات دبي الوطني عند مستوى 50.40 جنيه للشراء و50.50 جنيه للبيع. وفي بنوك الأهلي المصري و«إتش إس بي سي» والأهلي الكويتي، بلغ سعر الدولار 50.56 جنيه للشراء و50.66 جنيه للبيع. أما في بنوك مصر وكريدي أغريكول والبركة وفيصل الإسلامي وبيت التمويل الكويتي، فقد بلغ سعر الدولار 50.55 جنيه للشراء و50.65 جنيه للبيع. ولدى البنك المركزي المصري، سجل سعر صرف الدولار الأمريكي 50.46 جنيه للشراء و50.60 جنيه للبيع.



الأموال الساخنة



سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي المصري صافي بيع بقيمة 220 مليون دولار خلال تعاملات أمس، بحسب بيانات البورصة المصرية. وعادت الأموال الساخنة للخروج من مصر بعد يومين من التدفقات الإيجابية، إذ سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء بقيمة 107 ملايين دولار، مقابل صافي شراء قدره 9.3 مليون دولار خلال تعاملات الأحد. وسجلت الأموال الساخنة صافي خروج خلال الأسبوع الماضي بلغ 459.2 مليون دولار، مقابل صافي خروج أيضاً بلغ 1.46 مليار دولار خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي. خلال شهر يونيو الماضي، سجلت تعاملات العرب والأجانب في السوق الثانوية للدين الحكومي صافي شراء قدره 8.76 مليار دولار، فيما سجلت تدفقات الأموال الساخنة صافي شراء بقيمة 11.66 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2026.