أقرت نقابة المهن التمثيلية في مصر برئاسة الدكتور أشرف زكي، ضوابط جديدة لتنظيم ممارسة فن الباليه، تضمنت منع الاستعانة بأي راقصين أو مدربين في المهرجانات أو المؤسسات الثقافية أو المراكز التدريبية، ما لم يكونوا حاصلين على عضوية النقابة أو تصريح رسمي منها.

تحديات الباليه

وجاءت القرارات خلال اجتماع موسع عقد بمقر نادي النقابة، بحضور نحو 140 عضواً من شعبة الباليه والفنون الشعبية، لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه العاملين في المجال، إلى جانب بحث آليات تطوير القطاع وحماية حقوق أعضائه.

وشملت الضوابط حظر ممارسة مهنة الباليه لغير الحاصلين على وضع نقابي قانوني، مع إلزام أكاديميات ومدارس الباليه الخاصة بالحصول على التصاريح اللازمة من النقابة لتقنين أوضاعها ومزاولة النشاط بشكل رسمي.

لائحة جديدة

كما قررت النقابة مخاطبة قطاعات وزارة الثقافة والجهات المنظمة للمهرجانات، لعدم التعاقد أو الاستعانة بأي مدربين أو فرق استعراضية من خارج مظلة النقابة، في إطار تنظيم المهنة وضمان الالتزام باللوائح المعمول بها.

وأكد الدكتور أشرف زكي، خلال حوار مفتوح مع أعضاء الشعبة، حرص النقابة على دعم فناني الباليه والفنون الشعبية، وحماية حقوقهم المهنية، والعمل على معالجة التحديات التي تواجههم، بما يسهم في تنظيم المهنة والحفاظ على معاييرها المهنية.