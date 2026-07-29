أثار الفنان المصري أوس أوس جدلاً واسعاً خلال الساعات الماضية، بعدما عجز عن تذكر اسم أحدث أعمال الفنان أحمد العوضي أثناء استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، ما دفع عدداً من جمهور الأخير إلى اتهامه بتعمد التقليل من شأنه والإساءة إليه. ومع تصاعد الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خرج أوس أوس في مقطع فيديو ليقدم اعتذاراً، مؤكداً أن ما حدث لم يكن مقصوداً بأي شكل.

ارتباك وتردد

وخلال ظهوره في البرنامج، تحدث أوس أوس عن المسلسلات التي حققت نسب مشاهدة مرتفعة خلال الفترة الأخيرة، وذكر عدداً من الأعمال بأسمائها، إلا أنه عندما سُئل عن أحدث مسلسل للفنان أحمد العوضي، بدا عليه الارتباك والتردد، ولم يتمكن من تذكر اسم العمل الذي شارك به العوضي في الموسم الرمضاني الماضي، ما أثار استغراب متابعي البرنامج.

وسرعان ما انتشر المقطع على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، بعدما تداولته صفحات فنية وحسابات عديدة، فيما اعتبر عدد من جمهور أحمد العوضي أن ما حدث يحمل نوعاً من التقليل من شأن الفنان الذي يتمتع بشعبية كبيرة، ووجهوا انتقادات حادة إلى أوس أوس، متهمين إياه بتعمد إحراج زميله والإساءة إليه.

وأمام حالة الجدل التي أثيرت، خرج الفنان أوس أوس، أمس (الثلاثاء)، في مقطع فيديو عبر خاصية "الستوري" على إنستغرام، ليقدم اعتذاراً رسمياً، مؤكداً أن الأمر لم يكن مقصوداً على الإطلاق، وأنه يكن كل الاحترام والتقدير للفنان أحمد العوضي.

ضعف الذاكرة

وأوضح أوس أوس أنه يعاني منذ فترة من ضعف في الذاكرة، لافتاً إلى أنه كثيراً ما ينسى أسماء أعمال فنية شارك فيها بنفسه، مؤكداً أن ما حدث لا يحمل أي نية للإساءة أو التقليل من شأن أحد.

وشدد أوس أوس على قوة علاقته بأحمد العوضي، قائلاً: "أخويا وحبيبي وصاحبي، وجدع، وعمره ما اتأخر عني، وله معزة خاصة عندي"، في رسالة حرص من خلالها على إنهاء الجدل والتأكيد على عمق العلاقة التي تجمعهما.