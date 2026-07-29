بعد فترة من الانتظار، كشفت الشركة المنتجة لفيلم الجواهرجي عن التريلر الرسمي للعمل، استعداداً لعرضه في صالات السينما في 5 أغسطس القادم، ليكون الجمهور على موعد مع عودة الثنائي محمد هنيدي ومنى زكي إلى الشاشة معاً بعد غياب سنوات.

التريلر الرسمي

وشارك محمد هنيدي التريلر مع جمهوره عبر حسابه على منصة إكس، وكتب: توكلنا على الله.. الإعلان الرسمي لفيلم الجواهرجي.. ربنا يكرمنا.. 5 أغسطس بدور العرض إن شاء الله.

جرعة كوميدية

التريلر حمل العديد من المواقف الكوميدية والمفارقات التي تسيطر على أحداث الفيلم، مع إيقاع سريع وتصاعد في الأحداث، إلى جانب لمحات من العلاقة بين الشخصيات الرئيسية، والتي يبدو أنها ستكون محوراً أساسياً في العمل.

أبطال الجواهرجي

ويشارك محمد هنيدي ومنى زكي في بطولة الجواهرجي كل من لبلبة، أحمد صلاح السعدني، تارا عماد وباسم سمرة، في عمل يجمع بين الكوميديا والأجواء الاجتماعية، وسط مجموعة من المواقف التي تقود أبطال الفيلم إلى العديد من الأزمات والمفارقات.

عودة التعاون

ويعيد الفيلم الثنائي محمد هنيدي ومنى زكي إلى التعاون من جديد، بعد سنوات من مشاركتهما معاً في أعمال حققت حضوراً لافتاً لدى الجمهور، وهو ما زاد من حالة الترقب لعودتهما على الشاشة في تجربة كوميدية جديدة.