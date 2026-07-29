في قرار أثار جدلًا واسعًا داخل الأوساط الرياضية البرازيلية، قررت المحكمة الرياضية العليا إيقاف مدافع إنترناسيونال فيكتور غابريال حتى تعافي منافسه غابريال بيك وعودته إلى التدريبات، بعد الإصابة التي تعرض لها إثر تدخل قوي خلال مواجهة الفريقين في الدوري البرازيلي.



وكان غابريال، البالغ من العمر 22 عامًا، قد تلقى البطاقة الحمراء خلال المباراة، عقب تدخله على مهاجم كروزيرو أثناء محاولته استخلاص الكرة، ما أسفر عن تعرض بيك لإصابة ستبعده عن الملاعب لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر.



وقضت المحكمة بإيقاف مدافع إنترناسيونال ست مباريات على الأقل، مع استمرار العقوبة حتى استعادة اللاعب المصاب جاهزيته وعودته إلى التدريبات، على ألا تتجاوز مدة الإيقاف 180 يومًا، مع إتاحة الفرصة للاستئناف على القرار.



ودافع فيكتور غابريال عن موقفه، مؤكدًا أن التدخل لم يكن متعمدًا، مشيرًا إلى أن أرضية الملعب المبتلة والزلقة أفقدته السيطرة على حركته وأسهمت في وقوع الإصابة.



في المقابل، رأت جهة الادعاء أن التدخل حمل درجة عالية من الخطورة، رغم إقرارها بعدم وجود نية مسبقة لإيذاء المنافس، ليصبح القرار واحدًا من أكثر العقوبات إثارة للجدل في كرة القدم البرازيلية، بعدما ارتبطت مدة الإيقاف بشكل مباشر بموعد تعافي اللاعب المصاب وعودته إلى الملاعب.