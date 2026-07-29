ارتفعت أسعار النفط بنحو 7% اليوم، مع استئناف الضربات الجوية في الشرق الأوسط، مما بدد الآمال بقرب انتهاء النزاع الأمريكي-الإسرائيلي مع إيران، في حين أظهرت بيانات انخفاض مخزونات النفط الخام الأمريكية.



وصعدت العقود الآجلة لخام برنت بمقدار 5.84 دولار، أو بنسبة 6.9%، لتصل إلى 89.93 دولار للبرميل، كما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 5.34 دولار، أو بنسبة 6.7%، إلى 84.60 دولار للبرميل.



وزادت أسعار النفط مكاسبها بعدما تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» بشن ضربات انتقامية ضد إيران.



تصاعد الأوضاع



قال محلل الأسواق جيوفاني ستونوفو: «إن تجدد الضربات العسكرية في الشرق الأوسط، إلى جانب تأكيد مسؤولين إيرانيين رغبتهم في السيطرة على حركة الملاحة عبر مضيق هرمز، في ظل تراجع تدفقات النفط عبر المضيق، يدفع أسعار النفط إلى الارتفاع مجدداً».



وأضاف محلل الأسواق سوفرو ساركار: «إن أسعار خام برنت مرشحة للاستمرار في التقلب ضمن نطاق يراوح بين 80 و100 دولار للبرميل على المدى القريب، مع استمرار التصعيد والتهدئة المتبادلين في الشرق الأوسط».