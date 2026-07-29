شهدت أسهم كبرى شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية الأكثر قيمة في العالم انخفاضاً حاداً في قيمتها السوقية، إذ فقدت مجتمعة أكثر من تريليون دولار هذا الأسبوع، وسط تزايد قلق المستثمرين بشأن مستقبل هذا القطاع.



وأظهر تحليل أجرته شبكة «سي إن بي سي»، استناداً إلى بيانات «فاكت ست»، أن أكبر 20 شركة لصناعة الرقائق الإلكترونية في العالم خسرت ما مجموعه 1.3 تريليون دولار من قيمتها السوقية منذ إغلاق الأسواق الجمعة الماضية.



تقلبات حادة



وتصدرت «إنفيديا» الموجة البيعية، إذ فقدت قيمتها السوقية 238 مليار دولار منذ إغلاق السوق الجمعة الماضية، كما خسرت شركتا صناعة الرقائق الكوريتان الجنوبيتان «إس كيه هاينكس» و«سامسونج إلكترونكس» نحو 176 ملياراً و173 مليار دولار، على الترتيب.



وتشهد أسهم صناعة الرقائق تقلبات حادة هذا الأسبوع مع ترقب المستثمرين نتائج أعمال الشركات، وفي ظل تزايد الشكوك بشأن استدامة إنفاق شركات التكنولوجيا الكبرى على البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.



كما واصلت أسهم التكنولوجيا في آسيا وأوروبا تراجعها اليوم، وقادت أسهم شركات أشباه الموصلات موجة الانخفاضات، وذلك عقب جلسة ضعيفة أخرى في الولايات المتحدة.