أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» استكمال برنامجه الشامل لمكافحة المنشطات خلال بطولة كأس العالم 2026، التي اختتمت مؤخرًا، بعد تنفيذ 1933 اختبارًا قبل انطلاق البطولة وخلال منافساتها، في إطار جهوده لحماية نزاهة المنافسات وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المنتخبات المشاركة.



وأوضح «فيفا» أن البرنامج شمل إجراء 1250 اختبارًا خارج إطار المنافسات خلال الأشهر الستة التي سبقت انطلاق البطولة، بالتعاون مع 14 منظمة وطنية لمكافحة المنشطات والاتحادات القارية، فيما أُجري خلال البطولة 416 اختبارًا عقب المباريات، إلى جانب 267 اختبارًا خارج إطار المنافسات، ليصل إجمالي الاختبارات إلى 1933 اختبارًا.



وأكد أن جميع الإجراءات نُفذت وفق لوائح مكافحة المنشطات والمدونة العالمية لمكافحة المنشطات، بما يجسد التزامه بتطبيق برنامج اختبارات شامل يمتد من مرحلة الإعداد للبطولة حتى المباراة النهائية.



وأشار إلى أن استراتيجية الاختبارات اعتمدت بصورة كبيرة على جمع عينات الدم، إذ جُمعت قبل البطولة أكثر من 1000 عينة دم و1250 عينة بول، فيما جُمعت خلال المنافسات 237 عينة دم و683 عينة بول، ليتجاوز إجمالي العينات التي خضعت للفحص 3100 عينة.



وأضاف أن جميع العينات خضعت للمراجعة من قبل وحدة إدارة جواز السفر البيولوجي للرياضيين، التي تضم خبراء مستقلين، بهدف رصد أي مؤشرات قد تدل على استخدام مواد أو وسائل محظورة لتحسين الأداء.



وأوضح «فيفا» أنه سيصدر خلال العام الجاري تقريرًا مفصلًا يتضمن نتائج وإحصاءات إضافية عن برنامج مكافحة المنشطات الذي نُفذ خلال البطولة.