يكافح رجال الإطفاء حريق غابات خارجاً عن السيطرة في جزيرة باروس اليونانية في بحر أيجه؛ مما دفع السلطات المحلية لإخلاء العديد من المجتمعات فيما بدأت ألسنة اللهب تنتشر.

وأبلغت أجهزة الطوارئ السكان بالتوجه إلى الشواطئ القريبة، بحسب وسائل الإعلام، ولا توجد تقارير مبدئية عن إصابات أو منازل تعرضت للضرر. وجرى نشر العشرات من رجال الإطفاء عبر جزيرة سيكلاديز منذ أمس، وطلبت الجهات المعنية تعزيزات من الجزيرتين القريبتين ناكسوس وسيروس، وكذلك من البر الرئيسي، وكاثيميريني.

ولم تشهد اليونان بشكل كبير موجات حارة حتى الآن هذا العام، لكن في السنوات الأخيرة، خلقت الفترات الطويلة من الحر الشديد والجفاف والرياح العاتية الظروف المثالية لحرائق الغابات.