أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم (الأربعاء) أن تشريعاً يتعلق بحل حزب العمال الكردستاني المسلح المحظور سيجري إرساله إلى البرلمان خلال الأيام القادمة.



وجاء تصريح أردوغان عقب اجتماع لمجلس الوزراء، رغم أن حزب العمال الكردستاني كان قد قرر في مايو 2025 نزع سلاحه وحل نفسه بعد دعوة من زعيمه المسجون عبدالله أوجلان.



وخاض الحزب، الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة إرهابية، تمرداً ضد الدولة التركية استمر لعقود.



وفي سياق آخر، قال الرئيس التركي: «أي مبادرة تتجاهل المساواة السيادية للقبارصة الأتراك وحقوقهم ومصالحهم المشروعة لن تنجح»، في تعليقه على إعلان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش خلال زيارته الجزيرة المقسّمة عن محادثات جديدة بشأنها.



وأوضح أردوغان: «المسألة القبرصية ليست مجرد نقاش في شأن تقاسم السلطة بين مجموعتين، بل تتعلق بصورة أساسية بالاعتراف بالمساواة السيادية وبالوضعية الدولية للشعب القبرصي التركي».



وكان غوتيريش قد قال عقب محادثات أجراها اليوم مع رئيس جمهورية قبرص المعترف بها دولياً نيكوس خريستودوليدس ورئيس جمهورية شمال قبرص التركية المعلنة من جانب واحد توفان إرهورمان: «حصلت على توافق بين الجانبين والدول الضامنة للانتقال إلى عقد اجتماع بصيغة خمسة زائد واحد، ولكن مع تحضير مناسب»، دون أن يحدد الموعد.



وأشار إلى أن المحادثات ستشمل خريستودوليدس وإرهورمان، إلى جانب ممثلين عن اليونان وتركيا والمملكة المتحدة.