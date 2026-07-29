أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي اليوم (الأربعاء) قراراً بتعيين سالم صالح بن بريك سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية. وأوضح القرار الجمهوري رقم (64) لسنة 2026 تعيين رئيس الوزراء السابق سالم صالح بن بريك، سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية اليمنية لدى المملكة العربية السعودية، خلفاً للسفير السابق رئيس الوزراء الحالي الدكتور شائع الزنداني، وفقاً لما ورد في وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».



من هو بن بريك؟



ولد بن بريك في مدينة المكلا جنوب اليمن يوم 3 أبريل 1964، ونشأ في بيئة محافظة وفي محيط اقتصادي تغلب عليه التجارة، وتلقى تعليمه الأساسي والجامعي في مدينة المكلا العاصمة الإدارية لمحافظة حضرموت.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي والسفير اليمني لدى المملكة.



بدأ سالم بن بريك مسيرته المهنية في القطاع الجمركي، وشغل مناصب مهمة في مصلحة الجمارك، منها جمارك ميناء الحديدة ومنفذ الطوال الحدودي، إضافة إلى جمارك ميناء المكلا. وفي 2014، عُين رئيساً لمصلحة الجمارك، وعمل على إصلاح القطاع الجمركي وتحسين الأداء ورفع كفاءة الموانئ. كما شغل مناصب عليا في القطاع الاقتصادي، إذ كان مدير عام المنطقة الحرة بمحافظة عدن وأسهم في تطوير المنطقة الاقتصادية ودعم الأنشطة التجارية والصناعية.

سالم بن بريك

في 2018، عُين نائباً لوزير المالية، وهو المنصب الذي شغله حتى 2019، حين عُين وزيراً للمالية في الحكومة اليمنية.



كما أن بن بريك سياسي يمني بارز، وفي 3 مايو 2025 أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي قراراً بتعيينه رئيساً لمجلس الوزراء، واستمر فيه حتى تقديم استقالته في منتصف يناير 2026.