أكد مدير عام مكتب الإعلام بمحافظة شبوة حسين الرفاعي أن الدور المحوري للسعودية في مساندة الدولة اليمنية سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا يمثل صمام أمان حقيقي للاستقرار، مشدداً على أن التحالف العربي بقيادة المملكة يجسد أواصر الأخوة المصيرية والشراكة الصادقة في مواجهة المشروع الإيراني وأدواته التخريبية.



​معركة مصيرية وشاملة



وقال الرفاعي في تصريح لـ«عكاظ»، إن معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب الحوثي هي معركة شاملة ومصيرية لكل أبناء اليمن الأحرار، ولا يمكن التراجع عنها حتى تحقيق أهدافها الكاملة بعودة الشرعية ودستوريتها على كامل التراب اليمني.



​وأوضح أن محافظة شبوة، بفضل تماسك أبنائها ويقظة قواتها الأمنية والعسكرية والدعم الأخوي الصادق من السعودية، مثل نموذجاً وطنياً رائداً في تثبيت الأمن والاستقرار ومحاربة قوى التخريب والإرهاب، لافتاً إلى أن السلطة المحلية تسير بخطى ثابتة نحو ترسيخ الأمن، وتأمين المنشآت الحيوية، وتعزيز الاستقرار، وتوفير البيئة الآمنة لاستمرار النشاط الاقتصادي، إلى جانب معركة التحرير.



ولفت إلى أن هذه الجهود تنسجم مع الرؤية الوطنية التي يقودها رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الهادفة إلى استعادة مؤسسات الدولة وتعزيز حضورها السيادي، ومع الجهود الحكومية التي يقودها رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع محسن الزنداني؛ لإعادة تنشيط الاقتصاد الوطني، وتحريك مؤسسات الدولة، وتعزيز قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.



استهداف المنشآت إستراتيجية ممنهجة لإنهاك الاقتصاد



و​أشار مدير إعلام شبوة إلى أن استهداف المنشآت النفطية والممرات البحرية لم يكن يومًا عملاً عسكريًا معزولًا، بل يمثل جزءًا من إستراتيجية ممنهجة تستهدف إنهاك مؤسسات الدولة، وتجفيف مواردها السيادية، وإرباك الاقتصاد الوطني، وفرض واقع سياسي بالقوة.



​وشدد على أن معركة استعادة تصدير النفط ليست مجرد قضية اقتصادية، وإنما هي معركة سيادة وإرادة دولة، ورسالة تؤكد أن القرار الوطني يمضي بثبات نحو استعادة أدواته ومقدراته.



تهديدات المليشيا تتجاوز الجغرافيا اليمنية



وقال الرفاعي إن الاعتداءات الحوثية المدعومة من إيران على خطوط الملاحة الدولية تكشف حجم المخطط الذي يستهدف تجاوز حدود اليمن إلى تهديد الأمن البحري العالمي، وتقويض استقرار المنطقة، والإضرار بسلاسل الإمداد الدولية.



وأوضح أن مواجهة هذه التهديدات تشكل مسؤولية وطنية تتقاطع مع مسؤولية المجتمعين الإقليمي والدولي في حماية أحد أهم الممرات البحرية الاستراتيجية في العالم.



​تقدير عالٍ لجهود التحالف الإنسانية والتنموية



​وثمن مدير عام إعلام شبوة عالياً المواقف الأخوية الشجاعة للسعودية، قيادةً وشعباً، وما قدمته ولا تزال تقدمه من دعم سخي في مختلف المجالات العسكرية والسياسية، فضلاً عن البصمات الإنسانية والتنموية الخالدة عبر البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، والتي أسهمت بشكل مباشر في تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات في المحافظات المحررة.



​واختتم الرفاعي تصريحه بالتأكيد على أن التضحيات الجسيمة التي قدمها أبطال القوات المسلحة والتشكيلات الأمنية والمقاومة الباسلة، إلى جانب الدعم السخي لقوات التحالف، ستظل محفورة في وجدان وضمير الشعب اليمني الذي لن ينسى من وقوفوا معه في أصعب الظروف وأعظم المحن.