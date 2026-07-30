كشفت أرقام تقرير وزارة المالية لأداء ميزانية السعودية للربع الثاني من العام الحالي 2026 أن إيرادات الميزانية سجلت أعلى مستوى فصلي منذ الربع الثاني من 2024، إذ بلغت الإيرادات 338 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2026، بارتفاع قدره 12% مقارنة بالربع المماثل من 2025. وسجلت الإيرادات أعلى مستوى خلال 8 فصول، بدعم نمو الإيرادات النفطية بنسبة 22%، وغير النفطية بنسبة 3%. وقفزت الإيرادات 29.8% ربعيًا بزيادة قدرها 77.8 مليار ريال مقارنة بالربع الأول من 2026.



11 % ارتفاع للمصروفات



وفي ما يخص مصروفات الميزانية العامة للدولة فصليًا، بلغت المصروفات 373 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2026، بارتفاع قدره 11% مقارنة بـ336 مليار ريال في الربع المماثل من 2025. وبالنسبة للإيرادات النفطية للميزانية العامة للدولة، ارتفعت بنسبة 22% إلى 185.1 مليار ريال خلال الربع الثاني من 2026. وقفزت 27.9% مقارنة بالربع الأول من العام. وأسهمت بـ55% من إجمالي إيرادات الميزانية خلال الربع الثاني، محققة أعلى مستوى منذ الربع الثالث 2024.