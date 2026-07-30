ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي اليوم بمقدار 45.62 نقطة، ليصل إلى مستوى 10589.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 4.6 مليار ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 212 مليون سهم، سجّلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعًا في قيمتها، وتراجعت أسهم 129 شركة.



الأكثر ارتفاعًا



وكانت أسهم شركات تبوك الزراعية، وصناعة الورق، وتكوين، وطباعة وتغليف، وأملاك الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات التعاونية، وكيمانول، وأسمنت الرياض، والمجموعة السعودية، والبابطين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و9.99%، وكانت أسهم شركات أمريكانا، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ، والأهلي، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية، بينما كانت أسهم شركات الراجحي، والأهلي، وأرامكو السعودية، وstc، والتعاونية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا بمقدار 65.17 نقطة، ليصل إلى مستوى 21834.98 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 10 ملايين ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 1.7 مليون سهم.