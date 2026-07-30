خطفت السيدة فيروز الأنظار حولها بظهور جديد شاركته ابنتها ريما الرحباني عبر منصات التواصل الاجتماعي، تزامنًا مع مرور عام على رحيل الفنان والموسيقار زياد الرحباني، حيث حملت الإطلالة طابعًا إنسانيًا مؤثرًا واستحضرت أجواء الفقد التي عاشتها العائلة.

ريما تنشر صورة مؤثرة

ونشرت ريما الرحباني الصورة عبر حسابها على «فيسبوك»، حيث ظهرت فيروز داخل إحدى الكنائس مرتدية ملابس سوداء ونظارة داكنة في إطلالة اتسمت بالهدوء والحزن، أعادت إلى الأذهان مشهد وداعها لابنها الراحل.

رسالة بكلمات تحمل الشوق

وأرفقت ريما الصورة بمقطع من أغنية «عم يلعبو الأولاد»، إلى جانب كلمات مؤثرة تناولت ابتعاد الأبناء مع مرور الوقت، في رسالة عكست استمرار مشاعر الاشتياق والحزن على رحيل زياد.

استحضار كلمات زياد الرحباني

واختتمت ريما منشورها بمقتطف من إحدى كتابات الراحل زياد الرحباني المبكرة، والمأخوذة من كتابه «صديقي الله»، والتي أهداها إلى فيروز، في لفتة استحضرت جانبًا من إرثه الأدبي، وربطت بين كلماته وذكرى رحيله التي لا تزال حاضرة في وجدان عائلته ومحبيه .

رحيل زياد الرحباني

يشار إلى أن الموسيقار اللبناني زياد الرحباني توفي في 26 يوليو 2025 عن عمر ناهز 69 عامًا، بعد تدهور حالته الصحية، تاركاً إرثًا فنيًا وثقافيًا كبيرًا في الموسيقى والمسرح العربي، وسط حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني ومحبيه في مختلف أنحاء العالم العربي.

ولم تمض سوى نحو ستة أشهر على وفاة زياد، حتى تتلقى فيروز صدمة جديدة بوفاة نجلها الأصغر هلي الرحباني في 8 يناير 2026، بعد رحلة طويلة مع ظروف صحية وإنسانية صعبة،.