قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية بتدشين قسم الطوارئ الجديد ومركز الرعاية الصحية الأولية في مستشفى طرابلس الحكومي، في إطار المبادرة السعودية ـ الفرنسية (الصندوق السعودي ـ الفرنسي لمساعدة لبنان) وبمساهمة من وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية.

حضر حفل التدشين ممثل سفارة المملكة في الجمهورية اللبنانية أحمد أبو الحمايل، ووزير الصحة اللبناني ركان ناصر الدين، والسفير الفرنسي لدى لبنان هيرفيه ماغرو، ومدير مكتب مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان عبدالرحمن القرشي، والمدير العام لمستشفى طرابلس الحكومي فواز الحلاب، ورئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أنياس دور، ونخبة من الشخصيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية، والفريق الطبي التابع للمستشفى.

وقدم المدير العام لمستشفى طرابلس الحكومي فواز الحلاب شكره الجزيل للمملكة العربية السعودية على دعمها المستشفى، وتجهيزه وتعزيز قدراته؛ بما يُسهم في تحسين الخدمات المقدمة لآلاف المرضى في المدينة والشمال.

من جانبها، أبرزت رئيسة بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في لبنان أهمية المشروع الجديد، مؤكدة أن قسم الطوارئ ومركز الرعاية الصحية الأولية سيسهمان في تحسين الوصول إلى الخدمات الطبية.

بعدها تسلَّم ممثل السفارة ومدير مركز الملك سلمان للإغاثة في لبنان دروعًا تكريمية، ثم جرى رفع الستارة عن اللوحة التذكارية، وتجول الحضور في قسم الطوارئ ومركز الرعاية الصحية الأولية.